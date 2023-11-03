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Тренер «Локо» Секулич — об игре с «Пари НН»: победим, только если выложимся на максимум

Тренер «Локо» Секулич — об игре с «Пари НН»: победим, только если выложимся на максимум
Александр Секулич
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с нижегородским «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Как оцениваю соперника? При подготовке к этому матчу надо обязательно помнить о двух вещах. Во-первых, «Пари НН» – невероятно трудолюбивая команда, которая играет по-настоящему жёстко. Их можно победить, только если выкладываешься по максимуму. Во-вторых, они едут к нам, имея серию из трёх поражений подряд. Нам надо быть готовыми к тому, что они выйдут на площадку мотивированными и злыми.

Как изменилась игра «Пари НН» в связи с множеством травм? Сложно сказать, что конкретно у них поменяется, пока мы не будем точно знать, кто именно пропустит предстоящую игру. Но, конечно же, такие вещи влияют на командную игру сильно. Вспомните, что происходило с нами на старте сезона, когда матчи пропускали Девон Акун-Пёрселл, Джейлен Бэрфорд, Захар Ведищев. Каждый выбывший игрок – это проблема. Причём и для соперника тоже. Потому что вместо травмированных на площадку выходят резервисты, которые будут стараться по максимуму использовать свой шанс закрепиться в основе. Но, если честно, мы не сильно фокусируемся на том, как будет играть «Пари НН». Сейчас наша главная задача – показать, что умеет «Локо». Если мы от первой до последней минуты выдержим наш план на игру, если покажем свои лучшие качества, то обязательно победим», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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