ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Уралмаш»

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 86:73.

Гости из Москвы лучше стартовали в матче, оказавшись сильнее соперника со счётом 26:19. При этом «Уралмаш» при домашних трибунах не собирался опускать руки и забрал вторую четверть в свой актив – 21:14. На перерыв баскетболисты отправились с ничейным результатом – 40:40.

Немного отдохнув, игроки продолжили отлично проявлять себя на обеих сторонах площадки, и ЦСКА с преимуществом в одно очко завершил третью четверть – 19:18. Как ни пытался «Уралмаш» достать соперника, так у хозяев это и не вышло. Армейцы сегодня были сильнее, обыграв соперника в заключительной четверти со счётом 26:15.