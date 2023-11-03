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ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Уралмаш»

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Уралмаш»
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Сегодня, 3 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 86:73.

Гости из Москвы лучше стартовали в матче, оказавшись сильнее соперника со счётом 26:19. При этом «Уралмаш» при домашних трибунах не собирался опускать руки и забрал вторую четверть в свой актив – 21:14. На перерыв баскетболисты отправились с ничейным результатом – 40:40.

Немного отдохнув, игроки продолжили отлично проявлять себя на обеих сторонах площадки, и ЦСКА с преимуществом в одно очко завершил третью четверть – 19:18. Как ни пытался «Уралмаш» достать соперника, так у хозяев это и не вышло. Армейцы сегодня были сильнее, обыграв соперника в заключительной четверти со счётом 26:15.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 ноября 2023, пятница. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Окончен
73 : 86
ЦСКА
Москва, Россия
Уралмаш: Эллис - 20, Перкинс - 14, Нэвелс - 10, Писклов - 9, Нэльсон - 8, Глазунов - 5, Захаров - 5, Новиков - 2, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко
ЦСКА: Жан-Шарль - 26, М'Бай - 20, Тримбл - 11, Астапкович - 8, Уэйр - 6, Джекири - 5, Руженцев - 4, Ухов - 2, Антонов - 2, Гафуров - 2, Михайловский, Карданахишвили
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