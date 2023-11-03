Кендрик Перкинс считает, что Леброн Джеймс играет намного лучше благодаря сыну

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс рассказал, почему форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выглядит иначе в нынешнем сезоне НБА.

«Мы знаем, что Леброн Джеймс стремится к величию. Да, он хочет выиграть ещё один титул… мы это понимаем. Но перед началом сезона Леброн Джеймс посвятил этот сезон кому? Бронни Джеймсу!

Так что он играет с другим типом мотивации и с другим духом. Когда твой сын и твой ребёнок проходят через что-то подобное, через что прошёл Бронни, то это внезапно влияет на тебя. И я вижу, что Леброн играет с совершенно другой страстью», – сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.