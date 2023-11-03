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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Уралмашем»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Уралмашем»
Эмил Райкович
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Уралмашем» (86:73) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего хотел бы сказать, что сегодня получилась очень интересная игра. Заполненная арена, много фанатов, приятно играть. Я первый раз в Екатеринбурге, и мне очень понравилось. Хотел бы выразить своё уважение к «Уралмашу», они сегодня достойно бились и в целом очень хорошо начали сезон — выиграли очень много важных матчей.

Что касается моей команды, мы понимали важность этой игры. Нам было непросто сегодня играть — много травмированных игроков. Я благодарен своим игрокам за сегодняшнюю игру», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что победа ЦСКА над «Уралмашем» стала восьмой кряду в Единой лиге ВТБ. Клуб из Москвы возглавляет турнирную таблицу.

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