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Кендрик Нанн поделился эмоциями после подписания контракта с «Панатинаикосом»

Кендрик Нанн поделился эмоциями после подписания контракта с «Панатинаикосом»
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Американский баскетболист Кендрик Нанн, который недавно подписал контракт с «Панатинаикосом», поделился эмоциями после перехода в греческий клуб.

«Я действительно очень рад новой странице, которая открывается в моей карьере. Я приезжаю в замечательный клуб, в замечательную страну Грецию и в прекрасный город Афины. «Панатинаикос» — команда с победным менталитетом, и мне не терпится сыграть за неё.

Я знаю кое-что. Мне удалось увидеть несколько матчей «Панатинаикоса». Они действительно очень хорошая команда. Я знаю некоторых из своих новых товарищей по команде. Я с нетерпением жду встречи с ними, как и со своим новым тренером. Я хочу помочь команде любым возможным способом достичь целей.

Я хочу побеждать на самом высоком уровне. Это мой менталитет, и он идеально соответствует менталитету «Панатинаикоса», – приводит слова Нанна Eurohoops.

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