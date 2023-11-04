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«Барселона» победила «Панатинакос», выиграв пятый матч в Евролиге

«Барселона» победила «Панатинакос», выиграв пятый матч в Евролиге
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Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 6-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и греческий «Панатинаикос». Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 80:72.

Первая четверть проходила в равной борьбе, и «Барселона» с перевесом в одно очко забрала её – 21:20. Главный тренер каталонского клуба Роджер Гримау внёс коррективы в игру своих подопечных, что помогло им уверенно обыграть соперника по ходу второго игрового отрезка – 24:13. Итоговый результат половины – 45:33 в пользу «Барсы».

Перерыв не пошёл на пользу «Панатинаикосу», который продолжил действовать скудно в плане атакующих действий и уступил оппоненту со счётом 14:26. В заключительной четверти «Барселона» дала игровое время резервистам, из-за чего позволила греческому клубу выиграть единственную 10-минутку в матче – 25:9.

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Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 6-й тур
03 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
80 : 72
Панатинаикос
Афины, Греция
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Абринес, Parker, Ннаджи, Sarr, Парра
Панатинаикос: Калаицакис, Guy, Мораитис, Бальцеровски, Самонтуров, Grant, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
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