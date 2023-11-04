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Стефен Карри забросил победный лэй-ап в концовке встречи с «Оклахомой»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри исполнил победный бросок за 0,2 секунды до конца в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (141:139).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в Youtube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После инцидента рефери просматривали повторы с целью понять, не помешал ли траектории мяча Дрэймонд Грин. Решение было принято в пользу «Уорриорз».

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник Лу Дорт. В его активе сегодня 29 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Чет Холмгрен отметился 24 очками, восемью подборами и пятью результативными передачами. Сам Карри набрал 28 очков, восемь подборов и семь ассистов.

Матч также проходил в рамках внутрисезонного турнира НБА. Обе команды выступают в группе C вместе с «Миннесотой Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс».