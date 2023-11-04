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Стефен Карри забросил победный лэй-ап в концовке встречи с «Оклахомой»

Стефен Карри забросил победный лэй-ап в концовке встречи с «Оклахомой»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри исполнил победный бросок за 0,2 секунды до конца в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (141:139).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в Youtube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После инцидента рефери просматривали повторы с целью понять, не помешал ли траектории мяча Дрэймонд Грин. Решение было принято в пользу «Уорриорз».

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник Лу Дорт. В его активе сегодня 29 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Чет Холмгрен отметился 24 очками, восемью подборами и пятью результативными передачами. Сам Карри набрал 28 очков, восемь подборов и семь ассистов.

Матч также проходил в рамках внутрисезонного турнира НБА. Обе команды выступают в группе C вместе с «Миннесотой Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс».

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НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 141
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 29, Холмгрен - 24, Гидди - 18, Уильямс - 18, Джо - 16, Уоллес - 13, Уиггинс - 7, Уильямс - 6, Мицич - 5, Дженг - 3, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Сарр
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Шарич - 20, Куминга - 19, Томпсон - 18, Уиггинс - 17, Грин - 15, Пэйтон II - 9, Муди - 8, Луни - 4, Пол - 1, Джозеф, Гаруба, Робинсон
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