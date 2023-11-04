Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 4 ноября

Все результаты игрового дня НБА 4 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА. Сегодняшние игры стали первыми, которые пойдут в зачёт внутрисезонного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 4 ноября

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 121:116.
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:105.
«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 121:114.
«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 107:109.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 139:141.
«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 125:114.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 115:113 ОТ.

Среди ярких индивидуальных перформансов сегодняшнего дня стоит отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, набравшего 45 очков, пять подборов и четыре ассиста. Защитник «Кливленда» Донован Митчелл завершил матч с 38 очками и девятью передачами. Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 33 очка и 14 подборов, к которым он прибавил ещё девять ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 27, Браун - 19, Халибёртон - 18, Хилд - 14, Несмит - 13, Смит - 13, Топпин - 6, Нембард - 6, Матурин - 5, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 38, Мобли - 14, Гарлэнд - 14, ЛеВерт - 13, Ньянг - 12, Страс - 10, Аллен - 10, Окоро - 5, Меррилл, Портер, Томпсон, Джонс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Лиллард - 30, Адетокунбо - 22, Краудер - 14, Боучэмп - 13, Лопес - 13, Миддлтон - 12, Портис - 4, Коннотон - 2, Бисли, Ливингстон, Пэйн, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Гримс - 17, Рэндл - 16, Куикли - 14, Харт - 6, Хартенштайн - 4, Дивинченцо - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Робинсон, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Хироу - 24, Батлер - 20, Адебайо - 18, Робинсон - 18, Брайант - 11, Ричардсон - 10, Жакез-мл. - 9, Хайсмит - 8, Лоури - 3, Йович, Смит, Робинсон, Лав
Вашингтон Уизардс: Кузма - 22, Пул - 19, Авдия - 14, Дэвис - 11, Кулибали - 9, Джонс - 7, Роллинз - 7, Гилл - 6, Галлинари - 6, Мускала - 5, Гэффорд - 4, Оморуи - 4, Болдуин Мл., Шамет, Райт
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
107 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Дерозан - 24, Уайт - 18, Вучевич - 13, Уильямс - 10, Драммонд - 7, Картер - 5, Карузо - 3, Крэйг - 3, Филлипс, Терри, Тэйлор
Бруклин Нетс: Финни-Смит - 21, Бриджес - 20, Томас - 17, Уокер - 11, Динвидди - 10, О'Нил - 9, Симмонс - 8, Смит - 7, Шарп - 6, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 141
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 29, Холмгрен - 24, Гидди - 18, Уильямс - 18, Джо - 16, Уоллес - 13, Уиггинс - 7, Уильямс - 6, Мицич - 5, Дженг - 3, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Сарр
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Шарич - 20, Куминга - 19, Томпсон - 18, Уиггинс - 17, Грин - 15, Пэйтон II - 9, Муди - 8, Луни - 4, Пол - 1, Джозеф, Гаруба, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 24, Маррей - 18, Гордон - 18, Браун - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Джексон - 8, Ннаджи - 4, Уотсон - 3, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Пикетт
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 22, Уильямс - 13, Грин - 13, Хардуэй-младший - 9, Джонс - 7, Харди - 6, Пауэлл - 6, Лайвли - 4, Экзам, Проспер, Холмс, Карри
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 113
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 26, Брогдон - 24, Шарп - 22, Эйтон - 16, Мэйс - 9, Уильямс - 8, Тибулл - 5, Камара - 5, Мюррэй, Браун, Минайя, Уокер, Рупер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 33, Джексон - 30, Родди - 16, Уильямс - 13, Смарт - 8, Тиллман - 6, Кеннард - 5, Кончар - 2, Гильярд, Ларэвиа, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Бийомбо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android