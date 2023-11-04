Все результаты игрового дня НБА 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА. Сегодняшние игры стали первыми, которые пойдут в зачёт внутрисезонного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. 4 ноября

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 121:116.

«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 110:105.

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 121:114.

«Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс» — 107:109.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 139:141.

«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 125:114.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 115:113 ОТ.

Среди ярких индивидуальных перформансов сегодняшнего дня стоит отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, набравшего 45 очков, пять подборов и четыре ассиста. Защитник «Кливленда» Донован Митчелл завершил матч с 38 очками и девятью передачами. Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 33 очка и 14 подборов, к которым он прибавил ещё девять ассистов.