Александр Щербенёв поделился ожиданиями от матча «Локомотив-Кубань» — «Пари НН»

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

На самом деле, «Нижний» — принципиальный для нас соперник. В прошлом сезоне мы им в регулярном чемпионате четыре раза проиграли. Но зато потом победили их в плей-офф. Но в любом случае есть принципиальный момент с прошлого чемпионата.

Да и в целом, у нижегородцев хорошая команда. Боевая, на характере. Поэтому с ними всегда играть непросто. И тренерский штаб у них хороший. Так что, готовимся максимально серьёзно. Будет нелегко. Играем дома — должны побеждать. Будем делать для этого все возможное. Готовимся к тяжёлой игре.

Был ли удивлён поражениями «Пари НН» в последних трёх матчах? Да, был этим удивлён. Но, надо отметить, что чемпионат у нас очень серьёзный. Нет здесь лёгких соперников: все могут проиграть всем. Всё это в очередной раз подтверждает, что уровень команд у нас достаточно высокий.

Повторюсь, неудачам нижегородцев в последних играх удивился, но думаю, что это ничего не значит. Потому что они приедут сюда голодными до побед и максимально заряженными на улучшение своих позиций в турнирной таблице. Со своей стороны, разумеется, мы тоже будем стараться подняться в таблице», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».