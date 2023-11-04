Зоран Лукич высказался в преддверии матча «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Нас ожидает встреча с командой «Локомотив-Кубань», находящейся на подъёме после двух важных побед. Сейчас уже виден рисунок того баскетбола, с которым они попали в финал Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне. С возвращением нескольких травмированных игроков они сплотили свой коллектив, начали качественно работать связки. И я уверен, что на сегодняшнем матче они своей агрессией будут пытаться разрушить нашу игру на каждом сантиметре площадки.

Нам в первую очередь нужно думать про самих себя. В этой непростой ситуации, в которой мы находимся, должна быть холодная голова. Нужно готовиться и верить, что мы сможем выиграть в таком непростом гостевом матче с «Локо», — приводит слова Лукича пресс-служба «Пари Нижний Новгород».