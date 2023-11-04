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Зоран Лукич высказался в преддверии матча «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»

Зоран Лукич высказался в преддверии матча «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»
Зоран Лукич
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Нас ожидает встреча с командой «Локомотив-Кубань», находящейся на подъёме после двух важных побед. Сейчас уже виден рисунок того баскетбола, с которым они попали в финал Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне. С возвращением нескольких травмированных игроков они сплотили свой коллектив, начали качественно работать связки. И я уверен, что на сегодняшнем матче они своей агрессией будут пытаться разрушить нашу игру на каждом сантиметре площадки.

Нам в первую очередь нужно думать про самих себя. В этой непростой ситуации, в которой мы находимся, должна быть холодная голова. Нужно готовиться и верить, что мы сможем выиграть в таком непростом гостевом матче с «Локо», — приводит слова Лукича пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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