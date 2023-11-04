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Трент Фрейзер рассказал о втором сезоне в составе «Зенита»

Трент Фрейзер рассказал о втором сезоне в составе «Зенита»
Трент Фрейзер
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Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Трент Фрейзер поделился мнением о втором профессиональном сезоне в карьере.

«Чувствую ли я, что вырос в своём втором профессиональном сезоне в карьере? Я думаю, что да. Получил больше представления о том, как играют в баскетбол в Европе. В прошлом году я был новичком, у меня была возможность поиграть за команду из Белграда, а потом приехать в Санкт-Петербург и сыграть за «Зенит». Это дало мне возможность сделать несколько шагов вперёд и в этом плане обогнать многих молодых парней, которые не играли на таком уровне.

Так что я взрослею, получаю представление об игре, выступаю с опытными игроками, которые имеют победный опыт, ДНК победителей. Это игроки, которые выступали во многих топ-лигах. Так что у меня есть возможность больше изучить игру», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

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