«Енисей» дома обыграл «Парму» благодаря 42 очкам Ксавье Ратан-Мэйза

Сегодня, 4 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 92:84.

Домашняя команда с первых минут встречи начала отрываться от соперника в счёте, сделав к концу четверти серьёзный задел — 22:13. Следующий игровой отрезок был более равным, но «Енисей» вновь оказался сильнее — 26:21. Итоговый результат половины — 48:34 в пользу клуба из Красноярска.

После перерыва «Парма» вышла совершенно с другим настроем и обыграла соперника со счётом 27:17. Заключительная десятиминутка проходила в напряжённой борьбе, из которой баскетболисты «Енисея» вышли с победой в активе — 27:23. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 42 очка.