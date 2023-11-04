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«Енисей» дома обыграл «Парму» благодаря 42 очкам Ксавье Ратан-Мэйза

«Енисей» дома обыграл «Парму» благодаря 42 очкам Ксавье Ратан-Мэйза
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Сегодня, 4 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе со Станиславом Валеевым. Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 92:84.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Домашняя команда с первых минут встречи начала отрываться от соперника в счёте, сделав к концу четверти серьёзный задел — 22:13. Следующий игровой отрезок был более равным, но «Енисей» вновь оказался сильнее — 26:21. Итоговый результат половины — 48:34 в пользу клуба из Красноярска.

После перерыва «Парма» вышла совершенно с другим настроем и обыграла соперника со счётом 27:17. Заключительная десятиминутка проходила в напряжённой борьбе, из которой баскетболисты «Енисея» вышли с победой в активе — 27:23. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 42 очка.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край, Россия
Окончен
92 : 84
Парма
Пермский край, Россия
Енисей: Ратан-Мэйз - 42, Мартин - 18, Бич - 8, Хопкинс - 6, Лобарев - 6, Белянков - 5, Долинин - 4, Топтунов - 2, Карпенко - 1, Балашов, Сонько, Загретдинов
Парма: Риз - 20, Соломон - 13, Джонсон - 12, Перевалов - 10, Абдулбасиров - 9, Чебуркин - 8, Ильницкий - 7, Платунов - 5, Брайс, Халтурин, Тучков, Фирсов
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