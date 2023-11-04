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Ратан-Мэйз установил третий показатель по результативности в истории Единой лиги ВТБ

Ратан-Мэйз установил третий показатель по результативности в истории Единой лиги ВТБ
Ксавье Ратан-Мэйз
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Разыгрывающий красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз набрал 42 очка в матче с пермской «Пармой» (92:84). Этот результат стал третьим по результативности за всю историю существования Единой лиги ВТБ.

Рекорд результативности Единой лиги ВТБ принадлежит Стефану Еловацу, который забросил 49 очков, следом расположился Энтони Хики с 43 очками, а Ратан-Мэйз делит третью строчку с Китом Лэнгфордом (42 очка).

Отметим, что игроку для того, чтобы набрать 42 очка в матче потребовалось 30 минут игрового времени. Канадский баскетболист реализовал 13 из 27 бросков с игры (6 из 14 трёхочковые и 7 из 13 со средней дистанции), а также забросил 10 из 13 бросков со штрафной линии.

Напомним, «Енисей» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ выиграл пять матчей, а проиграл три. При этом команда из Красноярска не проиграла ни одного матча на домашнем паркете (4-0).

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