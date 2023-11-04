Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча УНИКСа с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча УНИКСа с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ
Велимир Перасович
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от игры с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Зенит» — одна из лучших команд чемпионата. В их составе собраны отличные исполнители не только уровня Единой лиги ВТБ, но и Европы. Они сильны в нападении и играют терпеливо. Нам предстоит тяжёлый матч», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, «Зенит» на домашнем паркете в Санкт-Петербурге примет УНИКС завтра, 4 ноября, в 16:00 мск.

Отметим, что УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Команда из Казани в финале прошлого сезона обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. «Зенит» выигрывал чемпионат годом ранее — в сезоне-2021/2022.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
УНИКС
Казань, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android