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Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча УНИКСа с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от игры с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Зенит» — одна из лучших команд чемпионата. В их составе собраны отличные исполнители не только уровня Единой лиги ВТБ, но и Европы. Они сильны в нападении и играют терпеливо. Нам предстоит тяжёлый матч», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, «Зенит» на домашнем паркете в Санкт-Петербурге примет УНИКС завтра, 4 ноября, в 16:00 мск.

Отметим, что УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Команда из Казани в финале прошлого сезона обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. «Зенит» выигрывал чемпионат годом ранее — в сезоне-2021/2022.