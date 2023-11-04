Экс-жена Майкла Джордана отреагировала на совместное фото Маркуса и Ларсы Пиппен

Хуаните Ваной, бывшая жена шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, прокомментировала совместное фото её сына Маркуса Джордана и Ларсы Пиппен — бывшей супруги экс-одноклубника Майкла Скотти Пиппена.

«Сын, ты выглядишь хорошо, Ларса, ты великолепна, вместе вы просто огонь», — написала Ваной в комментариях в социальных сетях.

Фото: из личного архива Маркуса Джордана

Напомним, ранее стало известно, что Маркус и Ларса хотят узаконить свои отношения, к которым Джордан относится негативно. Несмотря на это, Маркус публично заявил о том, что хотел бы видеть отца шафером на своей свадьбе.

Ранее фанаты отреагировали на слова сына Джордана об отце в качестве шафера на свадьбе с Ларсой.