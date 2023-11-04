Болельщики АЕКа выступили против того, чтобы «Хапоэль Холон» играл на их стадионе

В связи с войной на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной баскетбольным командам из Израиля приходится менять места проведения домашних игр в международных соревнованиях. Так, например, иерусалимский «Хапоэль» будет играть в Белграде, так же как и «Маккаби Тель-Авив».

Однако не всем израильским командам удалось без проблем найти новую домашнюю арену. Ранее сообщалось, что «Хапоэль Холон» будет проводить домашние матчи баскетбольной Лиги чемпионов в столице Греции Афинах на стадионе местного АЕКа.

Согласно сообщению Eurohoops, на объявление того, что «Хапоэль» будет играть на стадионе АЕКа, фанаты чёрно-жёлтой команды резко отреагировали и высказали своё возмущение. Сообщается, что греческий клуб находится в постоянном контакте с организаторами Лиги чемпионов, чтобы отозвать своё первоначальное приглашение.