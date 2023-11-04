«Хочу увидеть его бачату». Гарнетт — о стиле игры, которого ждёт от Вембаньямы

Легендарный баскетболист, чемпион НБА 2008 года с «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт, высказался о феномене Виктора Вембаньямы, который был задрафтован «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте 2023 года и уже успел провести несколько игр за свою новую команду.

«Когда вы впервые увидели Дэвида Робинсона, вы всё поняли. Вы не знали, кого искали, но вы всё увидели. Потом вы увидели Тима Данкана, и произошло то же самое. Вембаньяма обладает ключевым фактором. Он топовый бомбардир и дошёл до того, что может вести за собой команду.

Речь идёт об его IQ и образовании. Мы знаем, как он выглядел в другой лиге, и мы знаем, что он был иным из-за опыта, который он получил от «Сан-Антонио». Вы можете увидеть развитие, увидеть, как он вырос за лето. Он выглядит не только сильнее, но и умнее.

Яо Мин двигался как большой дуб, через который пробирался Шакил О'Нил. Передвигался как дуб, вступая в дерьмо. Я хочу увидеть Вембаньяму на соревнованиях по сальсе, хочу увидеть его бачату. Он лёгок на своих ногах», — сказал Гарнетт в видео на Youtube-канале Showtime Basketball.