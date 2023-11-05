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Дэвис — о поражении от «Орландо»: подборы в нападении убили нас на весь матч

Дэвис — о поражении от «Орландо»: подборы в нападении убили нас на весь матч
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий по поводу поражения в матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (101:120).

«Сегодня вечером это была коллективная проблема «Лейкерс». Не было ничего такого, о чём мы не знали, что «Орландо» собирались делать. Несмотря на то что мы немного затянули гайки, подборы в нападении убили нас на весь матч», — сказал Дэвис после матча.

Напомним, клуб из «Лос-Анджелеса» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча (у «Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

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