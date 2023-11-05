УНИКС одержал победу в гостевом матче с «Зенитом»

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 93:83.

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который записал в свой актив 22 очка. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Винс Хантер — 19 очков.

Благодаря этой победе подопечные Велимира Перасовича вышли на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — шесть побед, одно поражение. «Зенит» идёт седьмым — четыре победы, четыре поражения.