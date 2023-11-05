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Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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УНИКС одержал победу в гостевом матче с «Зенитом»

УНИКС одержал победу в гостевом матче с «Зенитом»
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 93:83.

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который записал в свой актив 22 очка. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Винс Хантер — 19 очков.

Благодаря этой победе подопечные Велимира Перасовича вышли на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — шесть побед, одно поражение. «Зенит» идёт седьмым — четыре победы, четыре поражения.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Хантер - 19, Курич - 16, Фрейзер - 15, Карасёв - 9, Зубков - 9, Вольхин - 8, Дублевич - 4, Герасимов - 3, Шевчук, Клименко, Земский
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 16, Бако - 16, Д. Кулагин - 13, Лабери - 12, Рейнольдс - 8, Грин - 6, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
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