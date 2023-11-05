Харден: я нахожусь на элитном уровне как игрок и могу вписаться в любой коллектив

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден рассказал о том, что он легко впишется в новую команду.

«Я нахожусь на элитном уровне как игрок и могу вписаться в любой коллектив и добиться успеха в чемпионате. Думаю, что у всех нас одинаковое отношение к индивидуальной статистике, всё это для нас в прошлом. У всех нас одна цель, и я думаю, что все знают, что это за цель», — приводит слова Хардена официальный сайт НБА.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Харден сыграл 58 матчей, набрал 1216 очков, сделал 354 подбора и 618 результативных передач.

Ближайший матч «Клипперс» проведут 7 ноября с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден».