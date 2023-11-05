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Паскуаль назвал главную причину поражения в матче с УНИКСом

Паскуаль назвал главную причину поражения в матче с УНИКСом
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (83:93).

«Спасибо болельщикам, которые были сегодня на арене. Была отличная атмосфера и отличная игра для зрителей. К сожалению, мы не смогли победить, в основном потому, что проиграли подборы, 22 отскока против 32 — это очень, очень большая разница. Это большая часть игры. С другой стороны, те игроки, которые были здоровы, старались бороться, шли до самого конца.

Думаю, что у нас был открытый бросок, который мог бы дать нам шансы на победу, но, к сожалению, мы промазали эту попытку и, в конце концов, не смогли победить. Нужно продолжать. Это непростой момент, потому что у нас много травм, не так легко работать, не так легко играть. Но сейчас здоровые игроки и тренерский штаб должны оставаться вместе и пытаться победить в следующем матче», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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