Перасович прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:83).

«Всегда сложно играть в Санкт-Петербурге. Я помню, что мы тут проиграли последние пять матчей, так что я счастлив, что мы нашли способ победить. Знаем, что они играли без нескольких важных игроков, но думаю, что мы провели отличный матч и контролировали его на протяжении почти всех 40 минут — за исключением начала второй четверти. По ходу матча мы показывали хороший баскетбол и, думаю, заслужили эту победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе подопечные Велимира Перасовича вышли на вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — шесть побед, одно поражение. «Зенит» идёт седьмым — четыре победы, четыре поражения.