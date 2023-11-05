МБА с разгромным счётом обыграла «Астану»
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Баскет Холл Москва» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой МБА со счётом 101:78
Самым результативным игроком встречи стал Ройс Хэмм, записавший в свой актив 22 очка. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Максим Бурашков — 18 очков.
Благодаря этой победе МБА вышла на 10-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды три победы при пяти поражениях. «Астана» идёт 12-й — две победы и шесть поражений.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
101 : 78
Астана
Астана, Казахстан
МБА: Якушин - 27, Барашков - 18, Воронов - 12, Минченко - 9, Лопатин - 8, Шейко - 6, Хоменко - 5, Трушкин - 5, Личутин - 4, Валиев - 4, Голдырев - 3, Клюев
Астана: Хэмм - 22, Джонсон - 17, Мурзагалиев - 11, Андерсон - 11, Дэвис - 10, Хаасе - 3, Айткали - 2, Марчук - 1, Гаврилов - 1, Канкел, Марчук, Майдекин
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