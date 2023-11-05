МБА с разгромным счётом обыграла «Астану»

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Баскет Холл Москва» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой МБА со счётом 101:78

Самым результативным игроком встречи стал Ройс Хэмм, записавший в свой актив 22 очка. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Максим Бурашков — 18 очков.

Благодаря этой победе МБА вышла на 10-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды три победы при пяти поражениях. «Астана» идёт 12-й — две победы и шесть поражений.