Виктор Вембаньяма повторил достижение Тима Данкана в «Сан-Антонио»

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:123 ОТ.

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 16 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), девять подборов, четыре результативные передачи и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-16».

Как отмечает портал StatMuse, Виктор Вембаньяма стал первым новичком клуба после Тима Данкана (сезон-1997/1998), которому удалось набрать за встречу как минимум 20 очков и оформить пять блок-шотов. В своём дебютном сезоне Данкан принял участие во всех встречах.