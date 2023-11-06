Виктор Вембаньяма повторил достижение Тима Данкана в «Сан-Антонио»
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:123 ОТ.
Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 16 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), девять подборов, четыре результативные передачи и пять блок-шотов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-16».
Как отмечает портал StatMuse, Виктор Вембаньяма стал первым новичком клуба после Тима Данкана (сезон-1997/1998), которому удалось набрать за встречу как минимум 20 очков и оформить пять блок-шотов. В своём дебютном сезоне Данкан принял участие во всех встречах.
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 26, Коллинс - 21, Вембаньяма - 20, Брэнэм - 16, Макдермотт - 12, Осман - 7, Джонс - 6, Сохан - 4, Бэсси - 2, Шампани - 2, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Торонто Рэпторс: Барнс - 30, Ануноби - 24, Шрёдер - 24, Пёлтль - 16, Трент-мл. - 10, Сиакам - 8, Портер - 6, Флинн - 5, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше
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