31 очко Митчелла помогло «Кливленду» обыграть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Кливленде не стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершился победой хозяев со счётом 115:104.

В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 31 очко.

Лучшую результативность у «Голден Стэйт» продемонстрировал Стефен Карри, на счету которого 28 очков.

Таким образом, «Кливленд» одержал вторую победу за последние три матча. «Голден Стэйт», в свою очередь, прервал пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Кливленд» встретится «Оклахома-Сити Тандер», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Детройт Пистонс». Матчи пройдут 9 и 7 ноября соответственно.