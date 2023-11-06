31 очко Митчелла помогло «Кливленду» обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Кливленде не стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершился победой хозяев со счётом 115:104.
В составе победителей самым результативным стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 31 очко.
Лучшую результативность у «Голден Стэйт» продемонстрировал Стефен Карри, на счету которого 28 очков.
Таким образом, «Кливленд» одержал вторую победу за последние три матча. «Голден Стэйт», в свою очередь, прервал пятиматчевую победную серию.
В следующем матче «Кливленд» встретится «Оклахома-Сити Тандер», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Детройт Пистонс». Матчи пройдут 9 и 7 ноября соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Гарлэнд - 24, Страс - 15, Мобли - 13, Аллен - 12, ЛеВерт - 8, Ньянг - 6, Томпсон - 3, Уэйд - 3, Меррилл, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Грин - 18, Куминга - 15, Томпсон - 15, Уиггинс - 8, Пэйтон II - 5, Пол - 5, Джексон-Дэвис - 5, Муди - 3, Луни - 2, Джозеф, Подзиемски, Шарич
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