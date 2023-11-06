Все результаты игрового дня НБА 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, состоялось три матча в рамках регулярного сезона НБА и два матча — под занавес 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 106:120.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» — 116:123 ОТ.

«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:104.

«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 124:118.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:112.

Из интересных фактов стоит отметить, что баскетболисты «Кливленда» впервые с четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА 2017 года одержали победу над «Голден Стэйт».

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Он набрал 23 очка и 12 подборов, баскетболисту не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла. Также отметим атакующего защитника Донована Митчелла, набравшего 31 очко в матче с «Голден Стэйт».