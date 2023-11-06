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Все результаты игрового дня НБА 6 ноября

Все результаты игрового дня НБА 6 ноября
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Сегодня, 6 ноября, состоялось три матча в рамках регулярного сезона НБА и два матча — под занавес 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 106:120.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» — 116:123 ОТ.
«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:104.
«Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» — 124:118.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:112.

Из интересных фактов стоит отметить, что баскетболисты «Кливленда» впервые с четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА 2017 года одержали победу над «Голден Стэйт».

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Он набрал 23 очка и 12 подборов, баскетболисту не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла. Также отметим атакующего защитника Донована Митчелла, набравшего 31 очко в матче с «Голден Стэйт».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
106 : 120
Финикс Санз
Финикс
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Сассер - 22, Томпсон - 14, Хейз - 13, Дюрен - 12, Багли III - 11, Стюарт - 8, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон, Айви, Харрис
Финикс Санз: Дюрант - 41, Гордон - 21, Аллен - 14, Окоги - 10, Гудвин - 8, Ойбанкс - 8, Ватанабэ - 6, Нуркич - 6, Ли - 4, Бол - 2, Мету, Бэйтс-Диоп, Литтл, Азубуике
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 26, Коллинс - 21, Вембаньяма - 20, Брэнэм - 16, Макдермотт - 12, Осман - 7, Джонс - 6, Сохан - 4, Бэсси - 2, Шампани - 2, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Торонто Рэпторс: Барнс - 30, Ануноби - 24, Шрёдер - 24, Пёлтль - 16, Трент-мл. - 10, Сиакам - 8, Портер - 6, Флинн - 5, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Гарлэнд - 24, Страс - 15, Мобли - 13, Аллен - 12, ЛеВерт - 8, Ньянг - 6, Томпсон - 3, Уэйд - 3, Меррилл, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Грин - 18, Куминга - 15, Томпсон - 15, Уиггинс - 8, Пэйтон II - 5, Пол - 5, Джексон-Дэвис - 5, Муди - 3, Луни - 2, Джозеф, Подзиемски, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Уильямс - 18, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 16, Лайвли - 15, Харди - 14, Пауэлл - 10, Грин - 7, Экзам - 3, Проспер, Холмс, Карри, Джонс, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Хэйворд - 20, Вашингтон - 20, Уильямс - 19, Ричардс - 12, Маледон - 9, Миллер - 7, Макгауэнс - 1, Смит, Бэйли, Блэк, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
100 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 27, Брогдон - 18, Шарп - 18, Камара - 8, Мэйс - 7, Эйтон - 6, Тибулл - 6, Уокер - 5, Уильямс - 5, Мюррэй, Браун, Минайя, Рупер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Джексон - 27, Кеннард - 15, Смарт - 10, Бийомбо - 8, Альдама - 7, Уильямс - 6, Лофтон Мл. - 5, Родди - 4, Гильярд, Тиллман, Ларэвиа, Уильямс Мл.
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