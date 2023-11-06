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Андрей Кириленко прокомментировал дебют Алексея Шведа за «Шаньси Лунгс»

Андрей Кириленко прокомментировал дебют Алексея Шведа за «Шаньси Лунгс»
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал дебют российского баскетболиста Алексея Шведа за «Шаньси Лунгс» в чемпионате Китая.

«Статистика говорит сама за себя, блестящий дебют, я посмотрел нарезку лучших моментов игры, он отлично влился в свою новую команду. Мне очень интересно посмотреть, какой там баскетбол, так как я пока о китайском чемпионате ничего не знаю.

Мы в последнее время обращали внимание на европейский баскетбол, потому что играли там все соревнования и по большей части игнорировали то, что происходит на Востоке. Ситуация, которая сейчас происходит, заставляет нас туда смотреть, и мне очень интересно узнать от очевидца, какой там уровень, насколько мы можем проводить клубные матчи или игры национальной команды со спортивной точки зрения.

Я думаю, Алексей вполне может стать там одной из главных звёзд, заявку на это он уже сделал. На самом деле, то, что его позвали в Китай, говорит о признании его как сильного игрока, потому что там действует лимит на легионеров, и если легионер не будет одним из лидеров команды, то зачем тогда его вообще брать», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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