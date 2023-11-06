Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас объяснил, почему Дэвис не может взять на себя роль лидера в «Лейкерс»

Гилберт Аренас объяснил, почему Дэвис не может взять на себя роль лидера в «Лейкерс»
Комментарии

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас объяснил, почему тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не может взять на себя роль главного лидера команды.

«Дэвис слишком сильно восхищается Леброном. Но подумайте об этом. Когда в команде две звезды, никто не передаёт ключи, их забирает только один. Когда Шакил О'Нил передавал ключи Коби Брайанту? Никогда», — приводит слова Аренаса Lebronwire.

Напомним, клуб из «Лос-Анджелеса» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча (у «Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».

«Лейкерс» и «Наггетс» — соперники?
«Если мы у них на уме, то это их проблемы». В НБА появятся новые принципиальные соперники?
«Если мы у них на уме, то это их проблемы». В НБА появятся новые принципиальные соперники?

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android