Гилберт Аренас объяснил, почему Дэвис не может взять на себя роль лидера в «Лейкерс»

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас объяснил, почему тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не может взять на себя роль главного лидера команды.

«Дэвис слишком сильно восхищается Леброном. Но подумайте об этом. Когда в команде две звезды, никто не передаёт ключи, их забирает только один. Когда Шакил О'Нил передавал ключи Коби Брайанту? Никогда», — приводит слова Аренаса Lebronwire.

Напомним, клуб из «Лос-Анджелеса» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча (у «Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».

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