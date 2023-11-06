Гомельский назвал лучших российских тренеров Единой лиги ВТБ

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал тройку лучших российских тренеров Единой лиги ВТБ.

«Не буду выделять кого-то одного. Но у меня сразу три тренера, которые демонстрируют качественную работу: Евгений Пашутин, Василий Карасёв и Олег Киселёв. Единственным объективным критерием качества работы тренера является результат его команды. «Парма», МБА и «Астана» играют неровно, не показывают стабильности в каждом матче, но иногда заслуживают похвалы (даже в проигранных матчах)», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, вчера, 5 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и казахстанская «Астана». Встреча завершилась победой МБА со счётом 101:78.