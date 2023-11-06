Паскуаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о травмированных игроках санкт-петербургской команды.

«Адриен Морман получил травму вчера, он пропустит много времени. Как и Торопов. Жбанов получил травму в последней игре Суперкубка, мы ждём, когда он восстановится.

Захаров травмирован с прошлого сезона и пока ещё не готов. Он начал тренироваться понемногу с командой, но всё ещё не готов. Ему нужно время.

Эртель получил травму на предматчевой тренировке в Краснодаре, и мы всё ещё ждём его. Мы пока не знаем, как много времени это займёт, но, думаю, это продлится долго», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.

Напомним, вчера, 5 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 93:83.