Фрэнк Вогель — о 41-м очке Кевина Дюранта с «Детройтом»: ему надоело проигрывать

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель высказался по поводу успешного выступления форварда команды Кевина Дюранта в матче с «Детройт Пистонс» (120:106). Дюрант набрал 41 очко (14 из 27 с игры), четыре подбора, пять передач и два блок-шота за 35 минут.

«Я не очень люблю проигрывать в отдельном матче, не говоря уже о трёх подряд. Дюранту, как и всем нам, надоело проигрывать. Он навязал сопернику свою волю», — приводит слова Вогеля ESPN.

Стоит отметить, что Кевин установил рекорд «Финикса» по количеству очков, набранных в первых 15 матчах за команду.

Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 106:120.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс» — 116:123 ОТ.

«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 115:104.

«Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 124:118.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:112.