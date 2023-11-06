Генеральный директор Единой лиги ВТБ назвала причину победы УНИКСА в матче с «Зенитом»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу матча между «Зенитом» и УНИКСом (83:93).

«И «Зенит», и УНИКС показали высокий уровень баскетбола. «Зенит» на характере отыграл «-13» в заключительной четверти, но итоговой победы добился УНИКС — за счёт превосходства на подборе и лучшей реализации трёхочковых.

Лидер казанцев Нено Димитриевич в концовке взял ответственность на себя и реализовал несколько ключевых бросков. Отлично вписался в команду Исмаэль Бако, его работа на подборе сыграла важную роль, и, конечно, неудержим был сегодня Маркос Найт, записавший на свой счёт 22 очка.

У «Зенита» сейчас несколько ключевых игроков отсутствуют из‑за травм, не принимал участия в матче один из лидеров Томас Эртель. При этом питерцы могли рассчитывать на успех в концовке, но важный трёхочковый бросок Сергея Карасёва цели не достиг», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».