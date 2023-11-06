Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генеральный директор Единой лиги ВТБ назвала причину победы УНИКСА в матче с «Зенитом»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ назвала причину победы УНИКСА в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу матча между «Зенитом» и УНИКСом (83:93).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«И «Зенит», и УНИКС показали высокий уровень баскетбола. «Зенит» на характере отыграл «-13» в заключительной четверти, но итоговой победы добился УНИКС — за счёт превосходства на подборе и лучшей реализации трёхочковых.

Лидер казанцев Нено Димитриевич в концовке взял ответственность на себя и реализовал несколько ключевых бросков. Отлично вписался в команду Исмаэль Бако, его работа на подборе сыграла важную роль, и, конечно, неудержим был сегодня Маркос Найт, записавший на свой счёт 22 очка.

У «Зенита» сейчас несколько ключевых игроков отсутствуют из‑за травм, не принимал участия в матче один из лидеров Томас Эртель. При этом питерцы могли рассчитывать на успех в концовке, но важный трёхочковый бросок Сергея Карасёва цели не достиг», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Хантер - 19, Курич - 16, Фрейзер - 15, Карасёв - 9, Зубков - 9, Вольхин - 8, Дублевич - 4, Герасимов - 3, Шевчук, Клименко, Земский
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 16, Бако - 16, Д. Кулагин - 13, Лабери - 12, Рейнольдс - 8, Грин - 6, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android