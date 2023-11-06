Стив Керр рассказал, останется ли главным тренером сборной США после Олимпиады в Париже

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр сообщил, что Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже, станут для него последним турниром во главе национальной команды.

«Грег Попович возглавлял команду на чемпионате мира и Олимпийских играх, скоро наступит и моя очередь передать эстафету», — приводит слова Керра The Athletic.

Напомним, на чемпионате мира по баскетболу 2023 года Сборная США под руководством Керра заняла четвёртое место, уступив сборной Германии в полуфинале и Канаде в матче за бронзовые медали.

Керр является главным тренером сборной США с 2022 года. В период с 2020 по 2021 год Керр работал ассистентом в тренерском штабе Грега Поповича в национальной команде США.