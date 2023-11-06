Акун-Пёрселл: я бы не сказал, что победа над «Пари НН» была лёгкой, мы сыграли неидеально

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл высказался о победе в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Пари Нижний Новгород» (89:64). Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

«Эта победа далась нам легко? Я бы не сказал, что было легко. Просто мы чётко следовали игровому плану, делали то, что просил тренер, и не особенно часто допускали ошибки в защите. А если даже допускали, то здорово подстраховывали друг друга. Нашу игру в этом матче я бы не назвал идеальной. Например, в первой половине у нас было плохо с подборами на чужом щите – хорошо, что после перерыва мы собрались и прибавили в этом компоненте.

Тренер дал мне установку проходить под кольцо? Действительно, я не забил ни одного трёхочкового. Но план был немного в другом – искать уязвимые места в защите соперника. Так что я просто брал то, что мне позволяли взять. Они оставляли много направлений для проходов, поэтому я постоянно шёл под щит, а дальше уже по ситуации – бросал лэй-ап, скидывал партнёру или что-то ещё.

Сложно ли держать концентрацию, когда полматча ведёшь в счёте «+15»? Только не в случае с «Пари НН». Эти ребята никогда не сдаются, так что мы не сбавляли обороты до самой финальной сирены.

Чего жду от игры с ЦСКА через неделю? Следующий матч у нас с «Астаной». Так что ЦСКА меня в данный момент нисколько не заботит», — приводит слова Акун-Пёрселла сайт краснодарского клуба.