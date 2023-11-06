Перасович — о решающем подборе Зайцева в матче с «Зенитом»: он быстрый как заяц

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о составе команды после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (93:83).

«С переходом Винса Хантера в «Зенит» в УНИКСе остался только один мощный и атлетичный баскетболист, способный играть под кольцом? Несмотря на физическую мощь и атлетизм Рейнольдса, которые позволяют ему комфортно чувствовать себя под щитами, он любит атаковать с периметра. В среднем он проводит на площадке около 20 минут и за это время совершает столько же бросков. Это вписывается в наш игровой план. В межсезонье мы пришли к выводу, что нам нужны «большие» другого плана, которые, например, больше бегут. Считаю, Рейнольдс – самый талантливый баскетболист в составе нашей команды. Фокус должен быть направлен на него, когда он в игре. Но мы не хотим строить всю игру только на него.

Почему после пятого фола Рейнольдса выпустили Вячеслава Зайцева, который забрал решающий подбор? Зайцев быстрый как заяц (смеётся). Он особенно хорошо перехватывает мячи. Это умный игрок, который отлично защищается», — приводит слова Перасовича сайт казанского клуба.