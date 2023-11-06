В «Филадельфии» рассказали о возможном усилении состава в текущем сезоне

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори поделился планами на усиление команды в текущем сезоне.

«Того, кто нам нравится сильнее всего, мы не сможем заполучить с большой долей вероятности. Скорее всего, нам придётся просто заключить сделку и попытаться сделать так, чтобы это сработало. Но я бы сказал, что нам нужен игрок, который может быть очень надёжен на обеих сторонах площадки. Когда вы выступаете в плей-офф, вам придётся очень тяжело, если ваши игроки выделяются только в чём-то одном», — рассказал Мори в подкасте Rights To Ricky Sanchez Podcast: The Sixers Podcast.

Напомним, на старте этого сезона «Филадельфия Сиксерс» лишилась разыгрывающего Джеймса Хардена, который был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».