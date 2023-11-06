Матч Евролиги «Маккаби» — «Бавария» пройдёт в Белграде без болельщиков

Израильский «Маккаби» проведёт свой первый домашний матч в рамках Евролиги после обострения конфликта на Ближнем Востоке 9 ноября в Белграде (Сербия), при этом на игру не будут допущены болельщики, сообщает Sportklub.rs.

По информации источника, матч пройдёт при пустых трибунах из-за соображений безопасности. Также сообщается, что решение по поводу допуска болельщиков на следующие домашние игры израильского клуба, которые также пройдут в столице Сербии, будет приниматься непосредственно перед каждым матчем.

В текущем сезоне Евролиги «Маккаби» принял участие в пяти встречах, одержав в них три победы. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Напомним, действующим победителем Евролиги является мадридский «Реал».