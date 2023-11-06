Центровой «Локо» Елатонцев прокомментировал рекорд результативности в матче с «Пари НН»

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (89:64), в котором он установил личный рекорд результативности, набрав 17 очков.

«За счёт чего удалось набрать столько очков? Я просто делал свою работу: оказывался там, где надо, а партнёры давали своевременные передачи.

Насколько уже освоился во взрослом баскетболе? Ещё вкатываюсь. Тут сильнее контакт, чем в молодёжном чемпионате, решения на площадке необходимо принимать гораздо быстрее.

Кто из центровых Единой лиги ВТБ произвёл наибольшее впечатление? Никола Милутинов в прошлом сезоне, на мой взгляд, просто доминировал в чемпионате. После его ухода пока таких ярко выраженных лидеров на этой позиции не вижу.

Какое настроение царило в раздевалке «Локо» после третьей победы подряд? Отличное! Надеюсь, этот эмоциональный заряд поможет нам правильно настроиться на следующие игры», — приводит слова 21-летнего Елатонцева сайт краснодарского клуба.