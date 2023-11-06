Винс Хантер: для меня переход в «Зенит» — это сбывшаяся мечта

Тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер поделился впечатлениями от первых месяцев в клубе из Санкт-Петербурга.

«Я уже бывал в Петербурге, в прошлом году мы с УНИКСом играли здесь в плей-офф, поэтому возможность познакомиться с городом у меня была. Безусловно, Петербург очень красив. Особенно меня привлекает то, что он построен на воде, а ещё мне нравится, когда идёт снег, это выглядит завораживающе. После переезда я успел посетить несколько ресторанов, которые оказались очень неплохими.

Как ещё провожу свободное время? Несмотря на то что с каждым днём становится всё холоднее, это не останавливает меня от прогулок по городу, и собаку я выгуливаю, конечно. Стараюсь совмещать приятное с полезным, захожу в торговые центры, делаю покупки для дома, чтобы он стал более уютным и комфортным и я мог почувствовать себя в своей тарелке. Готовлюсь к долгому сезону и стараюсь настроиться на позитивную волну, так что окружающая обстановка очень важна.

Мне очень понравились петербургские болельщики, они активно поддерживают нашу команду на домашних играх. Для меня всегда волнительно выходить на площадку перед своими болельщиками, так как я стараюсь привнести некий элемент шоу, развлечь их, дать возможность наслаждаться игрой. Из-за поражения в матче с ЦСКА энергетика немного снизилась, но последующие игры показали, что у нас есть большой потенциал. Мне нравятся петербургские болельщики, нравится их энергия, и здорово, что их приходит всё больше, чтобы поддержать «Зенит».

Для меня переход в «Зенит» — это сбывшаяся мечта. Было здорово проявить себя в играх с ним во время прошлой полуфинальной серии, когда я реализовал важные штрафные в конце. Конечно, я польщён вниманием со стороны такого большого и сильного клуба.

Помог ли мне переход Георгия Жбанова, который также выступал в прошлом сезоне за УНИКС? Могу сказать, что атмосфера в «Зените» отличная, мы постоянно шутим, подкалываем друг друга, так что никаких проблем с адаптацией нет. Что касается Георгия, мы действительно сдружились с ним за время, проведённое в УНИКСе. Он отличный парень и играет в тот баскетбол, который мне нравится. Уверен, что он будет полезен «Зениту», — привоит слова Хантера сайт петербургского клуба.