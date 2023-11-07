Хантер: начало сезона не такое, как мы ожидали, но мы идём к цели — победа в чемпионате

Тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер прокомментировал не самый выразительный старт команды в Единой лиге ВТБ (четыре поражения в восьми матчах), связав его с возросшим уровнем конкуренции в турнире.

«Действительно, начало сезона оказалось не совсем таким, как мы ожидали, но я не вижу в этом большой проблемы. Мы постепенно идём к нашей цели — одержать победу в чемпионате, показывая свой лучший баскетбол. В команде достаточно много новичков, и мы всё ещё притираемся друг к другу, налаживаем игровые взаимосвязи. Иногда такое случается, мы играем хорошо, после чего следует небольшой спад, и потом приходится возвращаться в игру.

Хочу также отметить, что на сегодняшний день конкуренция в лиге очень выросла, и для того, чтобы побеждать, нужно все 40 минут — ну или хотя бы 32 минуты — показывать свою лучшую игру. Скажу честно, мне не нравятся лёгкие победы, мне нравится их выгрызать, мне нравится азарт борьбы. В целом же я доволен тем, как идёт подготовка и на какой стадии мы находимся.

Часто уступали в концовках? К тяжёлым концовкам невозможно подготовиться, для этого нужно иметь определённый опыт. У меня, у Томаса Эртеля, у Адриена Мормана он есть, мы были в командах уровня Евролиги, которые играли под сильным давлением, поэтому для нас это не в новинку. Тем не менее баланс побед и поражений мог быть совсем другим. Наверное, мы бы с лёгкостью могли выиграть эти матчи, но где-то не повезло, где-то промазали два-три важных броска. Чтобы оставаться непобеждённым, нужен большой опыт. Сейчас мы всё ещё притираемся друг к другу, нарабатываем комбинации, взаимодействия, чтобы в итоге наша игра приблизилась к тому, как видит её тренер.

Я отношусь с большим уважением к Чави Паскуалю и его стилю игры. В целом же, перед тем как перейти в новую команду, я стараюсь получше узнать, с каким тренером буду играть, каков его стиль, и, когда приходил в «Зенит», я уже знал, что Чави использует много различных комбинаций. Да, кому-то, может быть, сложно их выучить, но для меня это не является непреодолимым препятствием. Мне нравится его стиль игры, и вся команда постепенно к этому привыкает. Безусловно, это небыстрый процесс, однако мы все хотим начать играть в тот баскетбол, который пропагандирует тренер», — приводит слова Хантера сайт петербургского клуба.