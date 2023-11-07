48 очков Джоэла Эмбиида позволили «Филадельфии» разгромить «Вашингтон»
Поделиться
Сегодня, 7 ноября, в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Вашингтон Уизардс». В итоге хозяева победили со счётом 146:128.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету сегодня 48 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Также дабл-даблом отметился разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 22 очка и 11 ассистов.
В составе «Вашингтона» стоит отметить форварда Кайла Кузму, закончившего матч с 28 очками, шестью подборами и четырьмя передачами. Новоиспечённый защитник команды Джордан Пул отметился 23 очками и шестью ассистами. Таким образом, «Филадельфия» продлила серию из побед до пяти игр.
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
146 : 128
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 48, Макси - 22, Харрис - 18, Мелтон - 14, Батюм - 11, Ковингтон - 7, Беверли - 6, Рид - 6, Моррис - 3, Убре - 3, Хаус - 3, Бамба - 2, Спрингер - 2, Коркмаз - 1, Мартин
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Пул - 23, Авдия - 16, Джонс - 12, Гэффорд - 12, Кулибали - 10, Роллинз - 6, Гилл - 5, Дэвис - 4, Райт - 4, Оморуи - 4, Кисперт - 3, Галлинари - 1, Шамет, Мускала
Комментарии
- 7 ноября 2023
-
06:10
-
06:07
-
06:03
-
05:55
-
05:47
-
05:41
-
05:34
-
05:26
-
04:46
-
02:30
-
01:03
-
00:37
- 6 ноября 2023
-
23:56
-
23:34
-
22:38
-
21:46
-
21:24
-
20:48
-
20:08
-
19:42
-
18:57
-
18:42
-
17:48
-
17:35
-
16:42
-
16:22
-
16:03
-
15:58
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:05
-
13:51
-
13:01
-
12:53
Партнерский контент