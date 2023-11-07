48 очков Джоэла Эмбиида позволили «Филадельфии» разгромить «Вашингтон»

Сегодня, 7 ноября, в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Вашингтон Уизардс». В итоге хозяева победили со счётом 146:128.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету сегодня 48 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Также дабл-даблом отметился разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 22 очка и 11 ассистов.

В составе «Вашингтона» стоит отметить форварда Кайла Кузму, закончившего матч с 28 очками, шестью подборами и четырьмя передачами. Новоиспечённый защитник команды Джордан Пул отметился 23 очками и шестью ассистами. Таким образом, «Филадельфия» продлила серию из побед до пяти игр.