Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

48 очков Джоэла Эмбиида позволили «Филадельфии» разгромить «Вашингтон»

48 очков Джоэла Эмбиида позволили «Филадельфии» разгромить «Вашингтон»
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Вашингтон Уизардс». В итоге хозяева победили со счётом 146:128.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету сегодня 48 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Также дабл-даблом отметился разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 22 очка и 11 ассистов.

В составе «Вашингтона» стоит отметить форварда Кайла Кузму, закончившего матч с 28 очками, шестью подборами и четырьмя передачами. Новоиспечённый защитник команды Джордан Пул отметился 23 очками и шестью ассистами. Таким образом, «Филадельфия» продлила серию из побед до пяти игр.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
146 : 128
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 48, Макси - 22, Харрис - 18, Мелтон - 14, Батюм - 11, Ковингтон - 7, Беверли - 6, Рид - 6, Моррис - 3, Убре - 3, Хаус - 3, Бамба - 2, Спрингер - 2, Коркмаз - 1, Мартин
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Пул - 23, Авдия - 16, Джонс - 12, Гэффорд - 12, Кулибали - 10, Роллинз - 6, Гилл - 5, Дэвис - 4, Райт - 4, Оморуи - 4, Кисперт - 3, Галлинари - 1, Шамет, Мускала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android