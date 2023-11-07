Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Йорк» одержал победу над «Клипперс», у Джулиуса Рэндла 27 очков

«Нью-Йорк» одержал победу над «Клипперс», у Джулиуса Рэндла 27 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 111:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл. На его счету 27 очков, 10 подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Ар Джей Барретт отметился 26 очками, шестью подборами и четырьмя передачами. Кроме них, ещё один игрока команды смог набрать не менее 10 очков — Митчелл Робинсон (13).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Кавай Леонард. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов и отдал три результативные передачи. Разыгрывающий Рассел Уэстбрук отметился 17 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Барретт - 26, Робинсон - 13, Дивинченцо - 12, Харт - 10, Куикли - 7, Брансон - 7, Хартенштайн - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 18, Уэстбрук - 17, Харден - 17, Пауэлл - 14, Джордж - 10, Зубац - 8, Хиланд - 5, Диабате - 4, Такер - 2, Пламли - 2, Коффи, Браун
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android