«Нью-Йорк» одержал победу над «Клипперс», у Джулиуса Рэндла 27 очков

Сегодня, 31 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 111:97.

Самым результативным игроком стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл. На его счету 27 очков, 10 подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде защитник Ар Джей Барретт отметился 26 очками, шестью подборами и четырьмя передачами. Кроме них, ещё один игрока команды смог набрать не менее 10 очков — Митчелл Робинсон (13).

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал форвард Кавай Леонард. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов и отдал три результативные передачи. Разыгрывающий Рассел Уэстбрук отметился 17 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.