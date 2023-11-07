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Никола Йокич обошёл Леброна Джеймса по количеству трипл-даблов в истории НБА

Сегодня, 7 ноября, «Денвер Наггетс» на своей арене обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 134:116. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Он смог оформить трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 12 результативных передач.

Таким образом, 28-летний серб обогнал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса (107) и стал четвёртым по количеству трипл-даблов в истории НБА (108).

Рекордсменом по трипл-даблам в истории НБА является разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук (198). Второе место занимает Оскар Робертсон (181), тройку замыкает Мэджик Джонсон (138). В нынешнем сезоне Йокич сыграл восемь матчей, набрал 227 очков, сделал 103 подбора и 67 передач.