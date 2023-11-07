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Стивен Эй Смит высоко оценил навыки Виктора Вембаньямы

Стивен Эй Смит высоко оценил навыки Виктора Вембаньямы
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Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

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Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Я смотрю на этого парня, Вембаньяму, и понимаю, что он станет звездой. У него есть все способности для этого. Я смотрел на него и ещё до игры говорил: «Чёрт, он слишком худой. Ладно, что он будет делать?» Но потом он берёт и набирает 38 очков против Кевина Дюранта и его «Финикса». А это новичок! Он новичок. Господи, помилуй, он идёт», — сказал Эй Смит в эфире своего шоу.

Как ранее отметил портал StatMuse, Виктор Вембаньяма стал первым новичком клуба после Тима Данкана (сезон-1997/1998), которому удалось набрать за встречу как минимум 20 очков и оформить пять блок-шотов. Это произошло в матче с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:123 ОТ.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 26, Коллинс - 21, Вембаньяма - 20, Брэнэм - 16, Макдермотт - 12, Осман - 7, Джонс - 6, Сохан - 4, Бэсси - 2, Шампани - 2, Грэм, Уэсли, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
Торонто Рэпторс: Барнс - 30, Ануноби - 24, Шрёдер - 24, Пёлтль - 16, Трент-мл. - 10, Сиакам - 8, Портер - 6, Флинн - 5, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше
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