Стивен Эй Смит высоко оценил навыки Виктора Вембаньямы

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я смотрю на этого парня, Вембаньяму, и понимаю, что он станет звездой. У него есть все способности для этого. Я смотрел на него и ещё до игры говорил: «Чёрт, он слишком худой. Ладно, что он будет делать?» Но потом он берёт и набирает 38 очков против Кевина Дюранта и его «Финикса». А это новичок! Он новичок. Господи, помилуй, он идёт», — сказал Эй Смит в эфире своего шоу.

Как ранее отметил портал StatMuse, Виктор Вембаньяма стал первым новичком клуба после Тима Данкана (сезон-1997/1998), которому удалось набрать за встречу как минимум 20 очков и оформить пять блок-шотов. Это произошло в матче с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:123 ОТ.