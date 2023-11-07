Гилберт Аренас: Кавай Леонард, возможно, самый слабый бомбардир из четвёрки «Клипперс»

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас дал комментарий по поводу команды «Лос-Анджелес Клипперс».

«Кого ещё вы собираетесь брать? Начиная с 70–80-х годов и вплоть до 1999–2000 годов всё это было связано с защитой. Вы пытались выстроить свою команду в обороне. Вы не уделяли особого внимания нападению.

Когда вы думаете об игроках нападения, то редко можно найти трёх игроков, которые в среднем набирают 20 очков, это было редкостью. Теперь у вас их четыре. Кавай, возможно, самый слабый бомбардир из этих четырёх игроков. Это говорит о многом», — сказал Аренас в своём подкасте.

Стоит отметить, что сегодня, 7 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Клипперс» уступили «Нью-Йорк Никс» — 97:111. Это была дебютная игра Джеймса Хардена за команду.