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Гилберт Аренас: Кавай Леонард, возможно, самый слабый бомбардир из четвёрки «Клипперс»

Гилберт Аренас: Кавай Леонард, возможно, самый слабый бомбардир из четвёрки «Клипперс»
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас дал комментарий по поводу команды «Лос-Анджелес Клипперс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Кого ещё вы собираетесь брать? Начиная с 70–80-х годов и вплоть до 1999–2000 годов всё это было связано с защитой. Вы пытались выстроить свою команду в обороне. Вы не уделяли особого внимания нападению.

Когда вы думаете об игроках нападения, то редко можно найти трёх игроков, которые в среднем набирают 20 очков, это было редкостью. Теперь у вас их четыре. Кавай, возможно, самый слабый бомбардир из этих четырёх игроков. Это говорит о многом», — сказал Аренас в своём подкасте.

Стоит отметить, что сегодня, 7 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Клипперс» уступили «Нью-Йорк Никс» — 97:111. Это была дебютная игра Джеймса Хардена за команду.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Барретт - 26, Робинсон - 13, Дивинченцо - 12, Харт - 10, Куикли - 7, Брансон - 7, Хартенштайн - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 18, Уэстбрук - 17, Харден - 17, Пауэлл - 14, Джордж - 10, Зубац - 8, Хиланд - 5, Диабате - 4, Такер - 2, Пламли - 2, Коффи, Браун
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