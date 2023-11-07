Кендрик Перкинс: если «Клипперс» не дойдут до финала конференции, это будет катастрофой

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» обязан выходить в финал Западной конференции после того, как команда выменяла разыгрывающего Джеймса Хардена.

«В худшем случае они не дойдут до финала конференции. Это было бы катастрофой. Потому что они пошли ва-банк, чтобы получить Джеймса Хардена. Четыре будущих члена Зала славы в команде. Тренер Тайрон Лю тоже туда попадёт, я считаю. Не может быть никаких оправданий, чтобы не выйти в финал Запада», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Появление Джеймса Хардена в раздевалке «Клипперс»: