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Кендрик Перкинс: если «Клипперс» не дойдут до финала конференции, это будет катастрофой

Кендрик Перкинс: если «Клипперс» не дойдут до финала конференции, это будет катастрофой
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» обязан выходить в финал Западной конференции после того, как команда выменяла разыгрывающего Джеймса Хардена.

«В худшем случае они не дойдут до финала конференции. Это было бы катастрофой. Потому что они пошли ва-банк, чтобы получить Джеймса Хардена. Четыре будущих члена Зала славы в команде. Тренер Тайрон Лю тоже туда попадёт, я считаю. Не может быть никаких оправданий, чтобы не выйти в финал Запада», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

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