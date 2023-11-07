Кавай высказался по поводу дебюта Хардена за «Клипперс»
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу дебюта Джеймса Хардена за команду.
«Харден хорошо справился в первом матче после большой паузы.
Ему нужно время, чтобы набрать форму. Но всё же он был хорош, здорово разыгрывал пик-н-роллы и задействовал в этом остальных ребят», — приводит слова Леонарда ESPN.
31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Харден сыграл 58 матчей, набрал 1216 очков, сделал 354 подбора и 618 результативных передач.
Комментарии
- 7 ноября 2023
-
14:57
-
14:09
-
14:04
-
13:52
-
12:50
-
12:36
-
12:28
-
11:43
-
11:34
-
11:03
-
10:56
-
10:17
-
10:05
-
09:57
-
09:51
-
08:22
-
08:00
-
07:25
-
07:00
-
06:10
-
06:07
-
06:03
-
05:55
-
05:47
-
05:41
-
05:34
-
05:26
-
04:46
-
02:30
-
01:03
-
00:37
- 6 ноября 2023
-
23:56
-
23:34
-
22:38
-
21:46
Партнерский контент