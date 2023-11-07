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Кавай высказался по поводу дебюта Хардена за «Клипперс»

Кавай высказался по поводу дебюта Хардена за «Клипперс»
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Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу дебюта Джеймса Хардена за команду.

«Харден хорошо справился в первом матче после большой паузы.

Ему нужно время, чтобы набрать форму. Но всё же он был хорош, здорово разыгрывал пик-н-роллы и задействовал в этом остальных ребят», — приводит слова Леонарда ESPN.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА Харден сыграл 58 матчей, набрал 1216 очков, сделал 354 подбора и 618 результативных передач.

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