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Дарвин Хэм отметил, что судьи не замечают нарушений на Леброне Джеймсе

Дарвин Хэм отметил, что судьи не замечают нарушений на Леброне Джеймсе
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу работы судей в матче его команды с «Майами Хит» (107:108).

«Я вижу, что Леброн забросил всего четыре штрафных броска. Но сколько раз он атаковал кольцо, сколько раз его били по рукам? Я видел это всё. Он атаковал очень уверенно, однако почему-то судьи не замечали нарушений», — сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 30 очков и четыре подбора. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз оформил дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов.

Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 28 очков, сделал четыре подбора и шесть передач. Центровой Бэм Адебайо оформил трипл-дабл: 22 очка, 20 подборов и 10 передач.

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