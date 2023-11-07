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Гомельский — о Матче звёзд НБА: сборная мира, вполне возможно, победит сборную США

Гомельский — о Матче звёзд НБА: сборная мира, вполне возможно, победит сборную США
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об идее проведения Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в формате «США против остального мира».

«Идея проведения Матча всех звёзд в формате «США против остального мира» уже рассматривалась. Отложили в долгий ящик именно по той причине, что сборная остального мира, включая канадских баскетболистов, будет выглядеть сильнее и, вполне возможно, победит. В этом случае предполагается рост зрительского интереса в Европе, Канаде, Латинской Америке и Австралии с Новой Зеландией. Но и падение интереса в самих США», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, ранее стало известно, что Матч всех звёзд 2024 года пройдёт в формате классического противостояния между Восточной и Западной конференциями.

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