Тайрон Лю — после поражения от «Нью-Йорка»: Кавай Леонард наш лучший игрок

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю назвал форварда Кавая Леонарда лучшим игроком команды после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (97:111). Отметим также, что этот матч стал первым для разыгрывающего Джеймса Хардена в составе «Клипперс» после обмена из «Филадельфии Сиксерс».

«Я хочу сказать, что Кавай Леонард наш лучший игрок, да», — приводит слова Лю The Athletic.

Кавай Леонард набрал в матче 18 очков, став самым результативным в своей команде, также на его счету пять подборов и три результативных передачи. Джеймс Харден отметился 17 очками, тремя подборами и шестью результативными передачами в дебютной игре за новую команду.